Super Tuesday, c’è anche Trump: per la Corte è eleggibile

L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato di punta tra i repubblicani, Donald Trump, potrà concorrere al Super Tuesday previsto in Colorado. Lo ha deciso la Corte Suprema, con una sentenza riferita ai fatti di Capitol Hill (nella fattispecie al ruolo avuto dal tycoon nell’assalto del 6 gennaio 2021) destinata a far da precedente. Sono numerosi, infatti, i ricorsi dell’ex presidente negli altri Stati.

La Corte: “Trump eleggibile in Colorado”

La Corte suprema Usa conferma l’eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso dell’ex presidente contro la decisione della Corte Suprema statale di bandirlo per il suo ruolo nell’assalto a Capitol Hill in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la costituzione.

Possibile precedente

La sentenza farà da precedente anche per tutti gli altri ricorsi pendenti negli altri Stati. Nel dispositivo si legge inoltre che la Corte suprema, dove c’è una maggioranza di sei giudici conservatori contro tre progressisti, ha deciso all’unanimità sull’eleggibilità di Donald Trump in Colorado.

Fonte: Ansa