Ucraina, continuano i bombardamenti

La Cnn riferisce che le forze russe hanno attaccato con missili e droni tutto il Paese e colpendo anche un condominio a Odessea, provocando la morte di un uomo, mentre altre persone sono state ferite

Un morto e feriti

In una nota nel primo pomeriggio, l’esercito ucraino rende noto che le forze russe hanno colpito obiettivi in tutto il Paese durante la notte utilizzando missili e droni.Lo riferisce la Cnn. La contraerea di Kiev ha abbattuto due missili guidati X-59 e 12 droni sulle regioni centrali e meridionali di Kirovograd, Odessa e Mykolaiv. Un civile è rimasto ucciso dopo che un condominio è stato colpito a Odessa, altri sono stati feriti, ha dichiarato la polizia.

I ministri degli Esteri del G7 ribadiscono pieno sostegno a Kiev

“Nel secondo anniversario dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina, i ministri degli esteri del G7 esprimono il loro pieno sostegno a Kiev per raggiungere una pace giusta e duratura per tutto il tempo necessario”. Lo scrive l’account su X della Farnesina allegando un breve video in cui tutti i titolari degli Esteri del G7, uno dopo l’altro, confermano l’appoggio dei loro Paesi all’Ucraina.

Morto l’intero equipaggio dell’aereo russo abbattuto ieri

Sono morti i dieci militari che formavano l’equipaggio dell’aereo russo A-50 di rilevamento radar a lungo raggio abbattuto ieri nella regione di Krasnodar, nella Federazione Russa: le vittime sono cinque maggiori, tre capitani, un guardiamarina e un tenente. Lo riferiscono fonti dell’intelligence ucraina all’Ukrainska Pravda secondo cui l’aviazione da trasporto militare della Russia conta sette aerei da difesa antiaerea. Ieri il comandante dell’aeronautica militare ucraina Mykola Oleshchu ha confermato l’abbattimento del velivolo. Il 14 gennaio scorso, l’esercito ucraino aveva riferito dell’abbattimento di un altro aereo russo A-50 e di aver colpito un aereo Il-22M11 sul Mar d’Azov.

007 Gb, 350mila soldati russi morti o feriti in 2 anni

Secondo il report quotidiano dell’intelligence militare britannica su X, durante i due anni di guerra in Ucraina le perdite russe sono pari e in molti casi superiori al numero di soldati inviati sul campo nei primi giorni dell’invasione: 350.000 militari russi sono rimasti uccisi o feriti dal 24 febbraio 2022 a oggi. Tuttavia, Mosca è riuscita a recuperare le perdite. “L’esercito russo in Ucraina è attualmente più numeroso rispetto al 2022. I russi sono in grado di continuare gli attacchi in prima linea e applicare la strategia di logoramento per esaurire le forze ucraine”, hanno affermato i servizi britannici.

A fuoco impianto russo usato per produrre missili e droni

Secondo il media russo Mash, vicino ai servizi segreti di Mosca, un vasto incendio in un importante impianto metallurgico nella Russia centro-meridionale – la Nimk di Lipetsk – è scoppiato dopo alcune esplosioni. Successivamente una fonte anonima ucraina ha affermato che dietro l’attacco ci sono i servizi di sicurezza di Kiev, riporta la Cnn: “E’ uno dei più grandi impianti metallurgici della Russia”, ha detto la fonte, “l’impianto opera nel settore militare-industriale con un gran numero di ordini. “Le materie prime sono utilizzate per la produzione di missili, artiglieria, droni: è un obiettivo legittimo per l’Ucraina”.

Fonte: Ansa