Meloni a Kiev: l’Italia continua a sostenere l’Ucraina

Giorgia Meloni è arrivata stamattina a Kiev per la riunione del G7 e da qui ha confermato il continuo sostegno, anche militare, dell’Italia al popolo ucraino per arrivare alla tanto attesa e sperata pace

Meloni: “Non confondere la pace con la resa”

L’accordo per le garanzie di sicurezza con l’Ucraina “ha durata decennale ed è il più completo e importante siglato con un Paese non parte della Nato”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Kiev. Senza aggiungere dettagli sull’impegno economico per l’Italia, ha spiegato: “Continuiamo a sostenere l’Ucraina in quello che ho sempre ritenuto il giusto diritto del suo popolo a difendersi. Questo presuppone necessariamente anche il sostegno militare perché confondere la tanto sbandierata parola pace con la resa, come fanno alcuni, è un approccio ipocrita che non condivideremo mai”.

Le parole di Zelensky

“I nostri incontri con la premier italiana Giorgia Meloni sono sempre significativi. Oggi abbiamo un risultato importante. Abbiamo firmato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia”. Lo annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. “Questo documento stabilisce una solida base per il partenariato di sicurezza a lungo termine dei nostri Paesi. Abbiamo anche discusso di un ulteriore sostegno all’Ucraina nel contesto della presidenza italiana del G7. Sono grato all’Italia per il sostegno all’Ucraina”, aggiunge pubblicando un video dell’incontro e della firma con Meloni. “Dobbiamo fare di tutto perché il 2024 diventi un anno decisivo per ripristinare la sicurezza reale a lungo termine in Ucraina e tutto il mondo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Kiev accanto alla premier Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Le parole di Ursula von der Leyen

“A marzo ci sarà la prima tranche dei pagamenti, da 4,5 miliardi”, del fondo da 50 miliardi approvato dall’Ue per l’assistenza all’Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Kiev spiegando che, senza intaccare il mercato unico, Bruxelles si avvia “alla proroga di un anno” delle corsie di solidarietà per favorire l’export ucraino.

