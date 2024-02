Sinodo: il 27 febbraio inizierà la Scuola di sinodalità dell’Umofc

Il 27 febbraio inizierà la Scuola di sinodalità dell’Unione Mondiale delle Organizzazioni femminili cattoliche, progetto che ha come obiettivo quello di informare e approfondire, con i partecipanti all’assemblea, lo stato di avanzamento del processo sinodale ed i contenuti fondamentali del capitolo 9 della Relazione di Sintesi nella prima sessione dell’assemblea sinodale

Il ruolo delle donne nella Chiesa

Avrà inizio martedì prossimo, 27 febbraio, la Scuola di Sinodalità dell’Unione Mondiale delle Organizzazioni femminili cattoliche (Umofc), sul tema: “La missione delle donne nella Chiesa sinodale”. Il progetto, proposto attraverso l’‘Osservatorio Mondiale delle Donne (Wwo), inizierà con una serie di webinar che avranno come obiettivo principale quello di “informare e approfondire, con i partecipanti all’assemblea, lo stato di avanzamento del processo sinodale ed i contenuti fondamentali del capitolo 9 della Relazione di Sintesi nella prima sessione dell’assemblea Sinodale: “Le donne nella vita e nella missione della Chiesa”. Promuoverà inoltre l’applicazione della metodologia sinodale nella Chiesa, con particolare attenzione alla piena partecipazione delle donne.

Il programma

In ognuno di questi incontri – si legge in una nota – ci saranno due relatrici che hanno partecipato alla XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi nell’ottobre 2023: una rappresentante laica ed una religiosa. Le relatrici saranno: le due religiose scelte da Papa Francesco come presidenti delegate per l’Assemblea sinodale, Momoko Nishimura dal Giappone e Maria Dolores Palencia dal Messico; la giornalista mozambicana Sheila Pires, la religiosa della Uisg Maria Cimperman dagli Stati Uniti, la filosofa Anne-Béatrice Faye dal Senegal, la professoressa australiana Susan Pascoe, le laiche Eva Fernandez dalla Spagna e Sandra Chaoul dal Libano.

Fonte: Angesir