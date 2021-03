Tragedia vicino L’Aquila, crolla un edificio: morti due operai

Tragedia in provincia de L’Aquila, dove due operai sono rimasti vittime di un gravissimo incidente in un cantiere aperto a seguito del sisma del 2009. I due uomini sono rimasti uccisi nel crollo di un edificio nel centro storico di San Pio delle Camere, mentre eseguivano un’operazione di demolizione. A riferire il decesso dei lavoratori sono stati i soccorritori, giunti tempestivamente sul posto quando, secondo le testimonianze, i due sarebbero stati ancora vivi. Al momento i corpi non sono ancora stati recuperati, poiché c’è bisogno di mettere in sicurezza l’area, dove sarebbe reale il pericolo di nuovi crolli.

I postumi del sisma de L’Aquila

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco e i Carabinieri, giunti assieme al magistrato della Procura della Repubblica de L’Aquila. Un dramma che rinnova il tragico filone aperto dal terremoto di 12 anni fa, che provocò 309 morti, 1.600 feriti e oltre 80 mila sfollati. La città di San Pio era stata colpita in modo limitato dal terremoto, che aveva invece danneggiato gravemente la frazione di Castelnuovo.

