Terra e Sole, mai così lontani

Alle 21 ora locale la terra toccherà il punto più lontano dal Sole e l’evento sarà celebrata anche dalla congiunzione in cui la Luna e Saturno si troveranno insieme nella costellazione dell’acquario

La terra in afelio

Oggi la Terra tocca il punto più lontano della sua orbita intorno al Sole, l’afelio: esattamente alle ore 21,00 italiane si troverà a oltre 152 milioni di chilometri dalla nostra stella. L’evento sarà celebrato anche da una particolare congiunzione che potremo ammirare stanotte, come ricorda l’Unione Astrofili Italiani: nelle ore centrali, infatti, la Luna e Saturno si ‘tufferanno’ insieme nella costellazione dell’Acquario. Questa è solo la prima delle congiunzioni che daranno spettacolo nel corso del mese: tra 10 e 11 luglio il nostro satellite sarà in compagnia di un altro gigante, Giove, mentre il 20 luglio la falce di Luna si troverà accanto a Venere e Marte.

Afelio e Perielio

Le date in cui cadono afelio e perielio (il punto più vicino al Sole dell’orbita terrestre) non sono sempre le stesse: ciò è dovuto sia alla presenza degli anni bisestili, sia al fatto che in realtà non è la Terra da sola ad orbitare intorno al Sole, ma il sistema Terra-Luna, che presenta quindi un baricentro leggermente spostato rispetto al centro esatto del nostro pianeta.

Terra più lenta