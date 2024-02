Odysseus si è posato sulla Luna: è il primo lander privato a farlo

Odysseus, dell’azienda texana Intuitive Machine, è primo lander privato ad essersi posato sulla Luna nella storia dei viaggi spaziali. Segna anche il ritorno di un veicolo americano sulla Luna a 52 anni dall’ultima missione del programma Apollo.

Il primo lander privato si è posato sulla Luna. E’ Odysseus, dell’azienda texana Intuitive Machine. E’ una prima assoluta nella storia dell’era spaziale e segna anche il ritorno di un veicolo americano sulla Luna a 52 anni dall’ultima missione del programma Apollo. Lanciato il 15 febbraio scorso, Odysseus è entrato nell’orbita lunare il 21 febbraio, dopo aver percorso un milione di chilometri. La manovra di allungaggio si è svolta come previsto, ma ci sono stati momenti di tensione perchè inizialmente non si riusciva a ricevere il segnale. Dopo alcuni tentativi con più antenne da Terra, finalmente è arrivato il ‘bip’ dal lander.

Odysseus, @Int_Machines ’ uncrewed Moon lander, is targeted to touch down at the lunar South Pole at 5:30pm ET (2230 UTC) Feb. 22. Watch live with us as this Moon delivery brings science instruments to study the region. https://t.co/7U0WfJG56b pic.twitter.com/9JXBdD4y6K

E’ stato un segnale debole, quello arrivato a Terra dall’antenna principale di Odysseus, ma sufficiente a far tirare un sospiro di sollievo e a scatenare un applauso sempre più forte e convinto. “Possiamo confermare senza dubbio che il nostro veicolo è sulla superficie della Luna e che stiamo trasmettendo”, ha detto il direttore di volo Tim Crain non appena è stato ricevuto il segnale. Adesso si attendono aggiornamenti sulle condizioni del lander. La missione Im-1 ha raggiunto così il suo obiettivo, cruciale per il futuro dei programmi lunari e per la Lunar Space Economy.

Quello di Odysseus, il lander della classe Nova-C della Intuitive Machine, è il primo successo di una missione privata dopo i fallimenti del lander Peregrine dell’azienda americana Astrobotic nello scorso gennaio e quelli dei lander da Hakuto-R M1 della giapponese ispace nel 2023 e di Beresheet, dell’azienda israeliana SpaceIL nel 2019. Sono invece quattro i Paesi che hanno fatto posare un loro veicolo sulla Luna: dopo gli Stati Uniti sono riusciti ad allunare Russia, Cina, India e Giappone. Era dall’11 dicembre 1972 che un veicolo costruito negli Stati Uniti non si posava sul suolo lunare. L’azienda con sede a Houston ha compiuto così quello che in molti già definiscono ‘un passo da gigante per i privati’.

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon 🇺🇸.

On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.

What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.

What a triumph for humanity.

Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K

— Bill Nelson (@SenBillNelson) February 23, 2024