In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio vede l’Italia protagonista con un ricco programma di iniziative. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che “la diplomazia dello spazio è parte integrante della nostra politica estera”.

Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale partecipa alle celebrazioni della Giornata Nazionale dello Spazio con un programma di iniziative di promozione della ricerca e dell’industria italiana dello spazio realizzate dalla rete diplomatico-consolare, degli Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici Ice. Lo rende noto la Farnesina in una nota. “Il convinto sostegno alla Giornata Nazionale dello Spazio riflette la priorità attribuita alla diplomazia dello spazio, che è parte integrante della nostra politica estera e di sicurezza e strumento per l’internazionalizzazione delle imprese”, ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ribadendo che la Farnesina “grazie anche al rafforzamento della rete di addette e addetti spaziali e scientifici in servizio presso ambasciate e consolati, è al fianco delle imprese per cogliere le opportunità della nuova economia dello spazio e favorire l’attrazione di investimenti”.

“The Italian Spaceway”

“L’edizione di quest’anno – ha aggiunto il vicepremier – è particolarmente significativa in vista dell’International Astronautical Congress, che l’Italia ospiterà a ottobre 2024 a Milano. Per questo abbiamo voluto avviare all’estero il progetto ‘The Italian Spaceway’, una mostra su ricerca e industria italiana dello spazio che viaggerà il mondo da oggi e per tutto il 2024″.

La mostra

La mostra è prodotta dal ministero degli Esteri in collaborazione con il Comitato organizzatore Iac 2024 Milano e con la curatela editoriale di Focus, il brand di divulgazione scientifica del Gruppo Mondadori. Racconta il contributo della ricerca italiana e del Made in Italy nello sviluppo di tecnologie spaziali, con particolare attenzione al tema della sostenibilità. Il percorso della mostra propone un’esperienza coinvolgente e interattiva, per stimolare la riflessione sulla necessità di proteggere lo spazio e preservarne la sostenibilità per la salvaguardia del Pianeta Terra. L’Italia è un paese leader nel settore spaziale a livello globale, tra i primi al mondo per quanto riguarda attività e ricerca: 7 miliardi di Euro di investimenti pubblici nel periodo 2021-2026, un giro d’affari di 2 miliardi, 300 aziende, 12 distretti e 6.000 addetti.

