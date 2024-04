Medio Oriente, Tajani: “Pronti a gestire qualsiasi scenario”

In corso contatti tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri di Difesa e Esteri Guido Crosetto e Antonio Tajani e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Gli obiettivi ritenuti sensibili in Italia sono presidiati

Dopo la notizia dell’inizio dell’attacco iraniano contro Israele, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in contatto con i ministri Tajani e Crosetto e il segretario Alfredo Mantovano. Il titolare della Farnesina su X (ex Twitter) scrive ” il governo è pronto a gestire qualsiasi tipo di scenario” e al in diretta al Tg1 dichiara: “ho sentito Teheran e mi hanno detto che ci sarà massima attenzione e responsabilità per quanto riguarda i militari italiani”. Aggiungendo che “il ruolo dell’Italia è invitare tutti alla prudenza per evitare l’esplosione di una crisi che nessuno vuole che ci sia”. Tutti gli obiettivi ritenuti sensibili in Italia sono presidiati in seguito all’attacco dell’Iran contro Israele. Le prefetture, secondo quanto si apprende, effettuano un aggiornamento costante dei target e delle modalità di presidio.

Contatti in corso

Alla luce dell’escalation della crisi in Medio Oriente e dell’attacco dell’Iran a Israele, sono in corso contatti, a quanto si apprende, fra la premier Giorgia Meloni e esponenti di governo, in particolare con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Il post su X: “Governo pronto a gestire qualsiasi scenario”

“Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accedendo in Medio Oriente. Sono in costante contatto con le ambasciate d’Italia a Tel Aviv e a Teheran. Sentiti il presidente del consiglio e il ministro della Difesa, il governo è pronto a gestire qualsiasi tipo di scenario“. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Tajani al Tg1: “Auguriamo che risposta Iran si fermi a stasera”

“Ho sentito Teheran e mi hanno detto che ci sarà massima attenzione e responsabilità per quanto riguarda i militari italiani: da parte iraniana c’è una rassicurazione e un impegno al riguardo”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in diretta telefonica al Tg1. “Il ruolo dell’Italia è invitare tutti alla prudenza per evitare l’esplosione di una crisi che nessuno vuole che ci sia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in diretta con il Tg1. “Ci auguriamo che la risposta dell’Iran si fermi all’attacco di stasera“. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani al Tg1.

Crosetto: “Eravamo pronti”

“Questo non è un attacco che ha sorpreso. Le modalità con cui questo attacco è stato posto con lanci sia dallo Yemen che dal Libano e dall’Iran non hanno destato stupore”. Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’edizione straordinaria del Tg1. “Eravamo tutti pronti – aggiunge -, le modalità con l’utilizzo di droni che posso essere intercettati non solo dalle difese israeliane ma anche da un supporto americano e anche giordano ci danno la speranza che non si possa arrivare a colpire obiettivi che possano determinare una reazione molto forte. Il nostro personale che opera in area è preparato ed è stato avvisato per tempo per adottare tutte le misure di sicurezza necessarie”.

Fonte Ansa