L'iniziativa di Ama, Campidoglio e Comieco per una corretta informazione sulla gestione degli imballaggi e per potenziare la tradizionale rete di raccolta rifiuti domiciliare

Al fine di diffondere una puntuale informazione sulle corrette modalità per avviare a riciclo gli imballaggi in carta e per potenziare la tradizionale rete di raccolta stradale e domiciliare, Ama, Campidoglio e Comieco, hanno lanciato la “lotteria dei rifiuti”. Ecco di cosa si tratta.

Arriva la “lotteria dei rifiuti”: l’iniziativa di Ama, Campidoglio e Comieco

Ama e il Campidoglio insieme a Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) lanciano la “lotteria dei rifiuti“: dal 27 dicembre al 7 gennaio saranno attivi 50 nuovi punti straordinari di raccolta della carta e del cartone in vista del picco delle feste. I cittadini che aderiranno all’iniziativa portando almeno cinque imballaggi riceveranno un biglietto per partecipare a una lotteria: in palio ci sono 100 buoni spesa da 100 euro.

La presentazione della campagna

La campagna è stata presentata questa mattina al Mercato di Testaccio dall’assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, il dg di Comieco Carlo Montalbetti e il dg di Ama Alessandro Filippi, e nasce con l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone puntando su due leve fondamentali: l’informazione sulle corrette modalità per avviare a riciclo gli imballaggi in carta, ad esempio ricordando di togliere i materiali estranei e di appiattire le scatole, e il potenziamento della tradizionale rete di raccolta stradale e domiciliare. Primo step stamattina dallo storico mercato dove, oggi e domani, è stato allestito uno spazio dedicato con personale Ama e Comieco. Ai cittadini verranno illustrate le buone pratiche sulla differenziata e, in particolare, sulla corretta gestione degli imballaggi in carta e cartone con una “guida” all’impacchettamento dei regali con materiali riciclati. Dal 27 dicembre Ama potenzierà ulteriormente il servizio di raccolta di carta e cartone attraverso 50 punti di conferimento attivi fino al 7 gennaio.

Come funziona

I romani che porteranno i propri “rifiuti natalizi” in materiali cellulosici presso queste stazioni mobili riceveranno un biglietto numerato per partecipare a una speciale lotteria. A fine gennaio, infatti, in diretta web verranno estratti i vincitori che riceveranno dei buoni spesa da 100 euro l’uno. Sia il regolamento che l’elenco dei vincitori saranno consultabili sui siti www.amaroma.it e www.comieco.org. “Roma ha le carte in regola per diventare anche la capitale del riciclo perché ha un alto potenziale di crescita, soprattutto nel circuito della raccolta differenziata fatta dalle famiglie – commenta Montalbetti – Negli ultimi anni, la raccolta di carta e cartone delle utenze domestiche si è attestata a circa 80mila tonnellate/anno ma stimiamo ci sia margine per superare complessivamente le 100mila tonnellate già nel 2024. Un risultato che porterebbe a un aumento di 1,5 milioni di euro dei corrispettivi economici erogati dal Consorzio ad Ama per l’avvio a riciclo della carta e del cartone, rispetto ai circa 9,5 milioni già previsti nel 2023 per la raccolta complessiva”.

Il video esplicativo disponibile dal 18 dicembre

A supporto della campagna è stato realizzato un video esplicativo che già da lunedì 18 dicembre verrà proiettato nelle principali sale cinematografiche della città sulle tv locali e sui monitor presenti presso le banchine delle fermate della metro e all’interno dei vagoni e sui canali istituzionali e social di Roma Capitale.

Fonte Ansa