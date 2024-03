Strage a Mosca, le vittime aumentano

Sono state confermate oltre 60 vittime nell’ambito dell’attentato terroristico contro la Crocus City Hall di Mosca. L’attacco, rivendicato dall’Isis e messo in atto da un commando armato, è stato messo in atto durante un concerto, in una sala gremita di persone. Le autorità russe hanno parlato anche di 80 feriti ricoverati in ospedale. Putin, per il momento, augura pronta guarigione ai feriti.

Mosca, oltre 60 morti

La Commissione investigativa russa ha reso noto che oltre 60 persone sono morte nell’attacco terroristico di ieri sera a Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass. La stessa fonte ha inoltre sottolineato che il bilancio delle vittime potrebbe salire ancora. In precedenza, il media russo Baza aveva parlato di 62 morti.

Feriti, 80 in ospedale

Ottanta persone sono state ricoverate negli ospedali di Mosca in seguito all’attacco terroristico di ieri sera: è quanto emerge dall’elenco dei feriti reso noto dal dipartimento della Salute della città: lo riporta l’agenzia di stampa Tass. Non sono state fornite informazioni sullo stato dei feriti. Tuttavia, in precedenza, il ministro della Sanità, Mikhail Murashko, aveva detto che 60 di loro sono in condizioni gravi. Tra i feriti, aveva aggiunto, ci sono anche 5 bambini.

Putin augura pronta guarigione ai feriti

Il presidente russo Vladimir Putin ha augurato una pronta guarigione a tutte le persone rimaste ferite nell’attacco terroristico di ieri sera a Mosca: lo riporta l’agenzia di stampa Tass. I capi dei servizi di sicurezza interni russi (Fsb), del ministero degli Interni, della Commissione investigativa e della Guardia nazionale russa hanno riferito al presidente Vladimir Putin sullo stato di avanzamento delle indagini sull’attacco terroristico di ieri sera alla sala da concerto Crocus City Hall: lo ha reso noto il servizio stampa del presidente russo, come riporta Ria Novosti.

