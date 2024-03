Sparatoria durante un concerto: strage a Mosca

Un commando armato ha fatto irruzione nella sala da concerto Crocus City Hall, a Mosca, uccidendo almeno 40 persone dopo aver aperto il fuoco. Un massacro che il Ministero degli Esteri russo ha definito “un sanguinoso attacco terroristico”. Almeno 100 le persone evacuate, mentre altre si troverebbero ancora intrappolate. Il tetto dell’edificio teatro della sparatoria sarebbe a rischio crollo.

Sparatoria a Mosca

Sparatoria nella sala da concerto Crocus City Hall a Mosca: secondo i media, almeno 40 persone sono state uccise e 35 ferite, riferisce Baza rilanciato da diversi media russi tra cui Novaya Gazeta e Moscow Times. I vigili del fuoco hanno evacuato quasi 100 persone, spiega il ministero delle Emergenze russo, aggiungendo che sono in corso le operazioni di salvataggio per quanti sono sul tetto dell’edificio.

Il commando

Il tetto, in fiamme, rischia di crollare. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza russi, un’esplosione è avvenuta durante lo spettacolo, riporta la Tass. Era in programma il concerto della band rock Picnic. Per Ria Novosti, almeno tre persone in mimetica hanno aperto il fuoco. In un video postato da Novaya Gazeta Europa si vedono gli assalitori – almeno quattro – che avanzano e sparano su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo poco fuori dall’ingresso, in un centro commerciale, e poi entrano.

“Un sanguinoso attacco terroristico”

Le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le Unità speciali mobili della polizia (Omon) di Mosca sono state allertate e inviate al Crocus City Hall, lo hanno riferito i servizi operativi alla Tass. “Le unità Sobr e Omon di Mosca sono si stanno dirigendo sul posto”, hanno riferito i servizi all’agenzia russa. Il ministero degli Esteri russo ha definito la sparatoria di questa sera al Crocus City Hall di Mosca “un sanguinoso attacco terroristico”, riporta la Tass. L’intera comunità internazionale deve condannare “l’attacco terroristico”, afferma il ministero degli Esteri russo citato da Ria Novosti.

Il commento della Casa Bianca

Gli americani a Mosca restino dove sono dopo la sparatoria in una sala da concerti: lo ha raccomandato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale Usa John Kirby, definendo “orribili” le immagini dell’accaduto e assicurando che “i nostri pensieri sono per le vittime”. “Non c’è alcun segno al momento del coinvolgimento dell’Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca”, ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Fonte: Ansa