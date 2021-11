Sparatoria in un liceo americano, fermato un ragazzo

“Sono stati minuti di caos“, hanno raccontato ai media locali alcuni studenti del liceo Oxford dopo la sparatoria che ha fatto tre vittime nel loro istituito, a Oxford Township, cittadina a 50 chilometri da Detroit, in Michigan. La polizia ha fermato un ragazzo di 15 anni che, secondo quanto riferito dal vicesceriffo della contea di Oakland Mike McCabe “non ha opposto resistenza e ora è sotto custodia”.

Cos’è successo

Tre morti, probabilmente studenti, e sei feriti, tra cui un insegnante, è il bilancio del gesto, i cui motivi non sono ancora chiari e le autorità stanno indagando. L’allerta è scattata poco prima delle 13 (ora locale), quando il 911 è stato invaso da una pioggia di telefonate. La polizia è arrivata sul posto nell’arco di pochi minuti e, secondo quanto riferito, ha bloccato il presunto responsabile, strappandogli la sua pistola semiautomatica con la quale, comunque, era riuscito già a sparare 15-20 colpi. “Gli agenti lo hanno affrontato: aveva con sé un’arma ma non ha opposto resistenza e ora è sotto custodia”, ha detto il vicesceriffo.

Agito da solo

Il fermato avrebbe invocato il suo diritto a non parlare e ha chiesto un avvocato, ha aggiunto ancora McCabe. La polizia è impegnata ora a passare al setaccio la scuola per cercare eventuali altre vittime e raccogliere prove che le consentano di chiarire l’accaduto: al momento si ritiene che il 15enne abbia agito da solo ma resta da chiarire se si è trattato di un atto mirato contro qualcuno o di un gesto folle senza nessuno nel mirino.

Il liceo

La scuola, posta subito in lockdown non appena scattato l’allarme, ha ora riaperto consentendo agli studenti di ricongiungersi con i genitori. “Sono scioccato e devastato“, ha raccontato a caldo ai media americani Tim Throne, il sovrintendente delle scuole della comunità di Oxford, riferendo di non essere a conoscenza dei nomi delle vittime e di non sapere se le loro famiglie sono state allertate.

Biden: “Vicino alle famiglie”

“Sono stato informato della sparatoria”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Sono vicino alle famiglie delle vittime“, ha affermato.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.