La rivelazione di Kate: “Ho il cancro, sono in chemioterapia”

Kate Middleton, principessa del Galles e consorte dell’erede al trono del Regno Unito, William, ha fornito degli aggiornamenti riguardo il proprio stato di salute, rivelando di essere in chemioterapia dopo la diagnosi di un cancro. Poco più di due mesi fa, la principessa si era sottoposta a un intervento chirurgico all’addome. Tuttavia, per ora, non è stata rivelata l’ubicazione del male.

La rivelazione di Kate Middleton

La principessa di Galles Kate, consorte dell’erede al trono britannico William, che è stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all’addome, ha rivolto un messaggio in video al Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro.

Kate non ha precisato di quale tipo sia il cancro, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l’operazione all’addome di gennaio nella London Clinic. Ha aggiunto che la notizia è arrivata come “uno shock” e ha spiegato di essere stata sopposta da chemioterapia a partire da fine febbraio.

La diagnosi

Kate ha quindi assicurato che la diagnosi del suo cancro – arrivata grazie a una biopsia condotta dopo l’intervento di gennaio – è stata precoce e ha invocato il rispetto della sua privacy, di William e dei figli (“la nostra giovane famiglia”). Kate si è mostrata sorridente e ha cercato di dare un’immagine ottimista, seppure apparendo dimagrita nel giardino di Adelaide Cottage, a Windsor.

A margine del video, Kensington Palace ha fatto sapere che né lei, né l’erede al trono parteciperanno alla messa reale di Pasqua, il 31 marzo. Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratorie su di lei e sulla sua salute. Anche re Carlo, il mese scorso, ha rivelato di essere in cura per un cancro. Re Carlo si dice “molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio” nel rivelare la diagnosi di cancro, come fa sapere il Palazzo.

Sunak: “Il Paese è con la principessa”

Il premier britannico Rishi Sunak ha fatto gli auguri a Kate dopo la sua rivelazione. “La principessa del Galles ha l’amore e il sostegno di tutto il Paese mentre continua la sua guarigione”, ha dichiarato Sunak, aggiungendo che “ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione di oggi”. Il primo ministro ha inoltre chiesto che sia assicurata a Kate la massima privacy dopo tutta l’attenzione mediatica delle ultime settimane. Anche la Casa Bianca esprime vicinanza alla principessa del Galles dopo l’annuncio della sua malattia. “I nostri pensieri sono con lei”, si legge in una nota.

Il filmato di Kate

Seduta su una panchina, la principessa Catherine ha parlato per due minuti e 16 secondi, nel video messaggio registrato mercoledì scorso dai Bbc Studios. In jeans e un maglione bianco a righe blu, Kate ha parlato – sottolinea il Guardian – con calma, abbassando brevemente lo sguardo quando ha raccontato “l’enorme shock” della sua famiglia per la notizia: “William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, la cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”.

Secondo il palazzo è stata la stessa Kate a voler fornire un aggiornamento medico e porre fine a ulteriori speculazioni. La 42enne principessa ha spiegato che la diagnosi è arrivata dopo l’intervento chirurgico e rassicurato di sentirsi bene e di “diventare più forte ogni giorno. Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso molta cura di me, cosa di cui sono molto grata”.

Il conforto

“Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi”, ha aggiunto: “Ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdere la fede o la speranza. Non siete soli”, ha concluso Kate.

