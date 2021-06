Spari in località Colle Romito: morti un anziano e un bambino, gravissimo un altro minore. L'uomo sarebbe barricato in casa: "Non uscite"

Un assalitore barricato in casa e tre persone in strada, ferite a colpi d’arma da fuoco. Due di loro mortalmente. I Carabinieri hanno invitato la comunità di Ardea, sul litorale nei pressi di Roma, a non uscire di casa. Dalle prime informazioni, un uomo avrebbe aperto il fuoco per strada, in località Colle Romito, colpendo un anziano e due bambini, di 3 e 8 anni. L’uomo e uno dei due piccoli sono morti poco dopo per le ferite riportate. Il secondo minore, dato inizialmente in condizioni gravissime, è spirato poco dopo. L’aggressore, che pare sia un abitante del locale consorzio, avrebbe estratto l’arma e iniziato a far fuoco a seguito di una lite con l’anziano.

Ardea, le vittime sono tre

Sul posto numerose pattuglie dei Carabinieri, che avrebbero individuato l’uomo, al momento barricato all’interno di un appartamento. I feriti sono immediatamente apparsi gravissimi e due di loro sono deceduti poco dopo. L’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, ha fatto sapere che la situazione del terzo ferito “è gravissima e sono in costante aggiornamento con i nostri soccorritori”. Il piccolo, invece, non ce l’ha fatta. Diventando la terza vittima della follia andata in scena nel consorzio.

In aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.