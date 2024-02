Vaticano: un simposio che parla di vocazioni

Il prossimo 1 e 2 marzo si terrà in in Vaticano un Simposio, organizzato dal Centre de Recerche et d’Anthropologie des Vocations, dal tema “Uomo-donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni”. All’evento, aperto a numerosi esperti che risponderanno alla domanda: “A chi è diretta la chiamata di Dio?”, parteciperà anche il Pontefice

Uomo-donna immagine di Dio

Nei giorni 1 e 2 marzo si terrà in Vaticano (Aula Nuova del Sinodo) un importante simposio, organizzato dal Crav (Centre de Recerche et d’Anthropologie des Vocations) sul tema: “Uomo-donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni”. Papa Francesco ha confermato la sua partecipazione nel corso della prima giornata. A fare gli onori di casa sarà il cardinale Marc Ouellet, Prefetto emerito del Dicastero per i Vescovi. L’evento è aperto ad un’ampia partecipazione di pubblico e il programma vedrà la partecipazione di numerosi esperti chiamati a rispondere anche alla domanda: “A chi è diretta la chiamata di Dio?”.

Cardinale Ouellet: “Pensare al futuro della cristianità”

Un simposio per approfondire l’antropologia cristiana, toccando temi come il matrimonio, il sacerdozio e la vita consacrata. Per scoprire la bellezza di ogni vocazione. Spiega il cardinale Ouellet: “L’era della cristianità è finita e una nuova era nella trasmissione del patrimonio culturale e spirituale dei cristiani richiede ai credenti di tutto il mondo di riposizionarsi di fronte a un ambiente che è diventato estraneo, indifferente o addirittura ostile, anche nei Paesi tradizionalmente cattolici”. “Dobbiamo pensare in altri termini al futuro del cristianesimo – aggiunge il cardinale -, in un contesto che si aspetta che i cristiani trovino un nuovo paradigma per testimoniare la loro identità”. Obiettivo e scopo del Simposio a cui parteciperanno specialisti internazionali di Sacra Scrittura, filosofia e teologia, scienze umane e pedagogia, è “offrire una visione aggiornata dell’antropologia cristiana in un’epoca di pluralismo e dialogo tra le culture, per sostenere il significato della vita come vocazione”.

Nel 2022 c’era stato un altro simposio

Questa iniziativa accademica fa seguito al simposio del febbraio 2022 “Per una teologia fondamentale del sacerdozio”, che ha studiato la relazione tra il sacerdozio comune dei battezzati e il ministero ordinato nei suoi tre gradi. A causa della pandemia, il precedente simposio si è dovuto tenere nella spaziosa e ariosa Aula Paolo VI, mentre ora si terrà nell’Aula del Sinodo dei Vescovi. Dato il numero limitato di partecipanti, gli organizzatori consigliano di registrarsi il prima possibile. Programma https://crav-vocation.org/it/convegno-internationale/

Fonte: Angesir