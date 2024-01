Sinner vede Meloni: a Palazzo Chigi con la coppa

Rientro in Italia trionfale per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, fresco vincitore dell’Australian Open, è stato accolto da un’ovazione all’aeroporto di Fiumicino, dove è sbarcato con in mano la coppa, celata, del torneo vinto in terra australiana. Come previsto, Sinner si è recato a Palazzo Chigi per un incontro, privato, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Giovedì prossimo, il secondo incontro istituzionale, stavolta al Quirinale, dove lo attende il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è ancora chiaro, invece, se il tennista accetterà l’invito di Amadeus a essere ospite d’onore al prossimo Festival di Sanremo.

Sinner a Palazzo Chigi

Si è conclusa dopo circa mezz’ora la visita blindatissima a Palazzo Chigi del campione di tennis Jannik Sinner, ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vincitore degli Australian Open è arrivato attorno alle 16, accompagnato dal ministro dello Sport Andrea Abodi (era in macchina con lui): ingresso dal retro del palazzo, niente fotografi e cameraman né incontri con i tanti giornalisti presenti per il tennista.

Giovedì è atteso, con tutti i compagni di Davis, al Quirinale, dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

Fonte: Ansa