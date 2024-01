Stop agli aiuti a Kiev, la Cia contraria: “È la chiave del successo”

Il capo della Cia, William Burns, prende posizione rispetto alla decisione degli Stati Uniti di non rifinanziare il fondo di assistenza all’Ucraina. Secondo Burns, infatti, tale soluzione non sarebbe utile per accelerare la fine del conflitto. Anche perché, ricorda in un saggio per “Foreign Affairs”, il peso specifico degli aiuti a Kiev non va oltre il 5% del bilancio americano. Intanto, Zelensky fa il punto sulle testate che hanno raggiunto il territorio ucraino da inizio anno.

La posizione della Cia

“Per gli Usa abbandonare il conflitto in Ucraina in questo momento cruciale e tagliare il sostegno a Kiev sarebbe un autogol di proporzioni storiche”: lo afferma il capo della Cia William Burns in un saggio per Foreign Affairs. “La chiave del successo – scrive – sta nel preservare gli aiuti occidentali a Kiev. Rappresentando meno del 5% del bilancio della difesa Usa, è un investimento relativamente modesto con significativi ritorni geopolitici per gli Stati Uniti e notevoli ritorni per l’industria americana. Mantenere il flusso di armi metterà l’Ucraina in una posizione più forte se emergesse un’opportunità per negoziati seri”.

Zelensky: “Da inizio anno, oltre 300 missili sull’Ucraina”

“Dal primo gennaio, l’esercito russo ha lanciato sulle città ucraine oltre 330 missili di diversi tipi e 600 droni: per resistere a questa pressione terroristica serve uno scudo aereo forte, e questo è quello che stiamo facendo con i nostri partner”: lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Dobbiamo garantire il controllo dell’Ucraina sui suoi cieli, fondamentale per garantire la sicurezza sul terreno, dalla prima linea agli ospedali e alle scuole”, ha affermato, “la difesa aerea e la guerra elettronica sono le nostre massime priorità. Il terrore russo deve essere sconfitto e questo è realizzabile”.

Fonte: Ansa