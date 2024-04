Papa Francesco, in udienza generale, ha dedicato la catechesi alla virtù della temperanza: "Non è vero che rende grigi e privi di gioie. Anzi, fa gustare meglio i beni della vita"

Anche oggi il Papa ha cominciato l’udienza generale in piazza San Pietro facendo salire a bordo della papamobile quattro bambini, maschi e femmine, che si sono goduti il giro tra i settori delimitati dal colonnato del Bernini, fino al termine del tragitto che caratterizza il momento che precede la catechesi. Il Santo Padre ha proseguito il ciclo di catechesi sui vizi e le virtù incentrando il suo discorso odierno sulla virtù della temperanza.

Udienza, Papa: “La temperanza fa gustare meglio i beni della vita”

“Le persone senza temperanza sono inaffidabili, sempre”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e dedicata alla temperanza, “la virtù della giusta misura”, che “in ogni situazione, si comporta con saggezza, perché le persone che agiscono mosse sempre dall’impeto o dall’esuberanza alla fine sono inaffidabili”. In greco, ha ricordato Francesco citando Aristotele, la temperanza è “enkráteia”, che letteralmente significa “potere su se stessi”: “è la capacità di autodominio, l’arte di non farsi travolgere da passioni ribelli, di mettere ordine in quello che il Manzoni chiama il “guazzabuglio del cuore umano”.

“In un mondo dove tanta gente si vanta di dire quello che pensa, la persona temperante preferisce invece pensare quello che dice”, ha spiegato Francesco: “Non dire quello che mi viene in mente, pensare quello che devo dire. Non fa promesse a vanvera, ma assume impegni nella misura in cui li può soddisfare”. “La persona temperante sa pesare e dosare bene le parole”, ha proseguito il Papa: “Pensa quello che dice. Non permette che un momento di rabbia rovini relazioni e amicizie che poi solo con fatica potranno essere ricostruite. Specialmente nella vita famigliare, dove le inibizioni si abbassano, tutti corriamo il rischio di non tenere a freno tensioni, irritazioni, arrabbiature. C’è un tempo per parlare e un tempo per tacere, ma entrambi richiedono la giusta misura. E questo vale per tante cose, ad esempio lo stare con gli altri e lo stare da soli”.

Papa: “Cordoglio per la morte del cardinale colombiano Saenz”

Papa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio per la morte del cardinale Pedro Rubiano Sáenz, arcivescovo emerito di Bogotá. Il messaggio è stato trasmesso dal Pontefice all’attuale arcivescovo di Bogotá, card. Luis José Rueda Aparicio. “Ricevuta la triste notizia della morte del cardinale Pedro Rubiano Sáenz, arcivescovo emerito di tale circoscrizione ecclesiastica – vi si legge -, desidero inviare le mie condoglianze a tutti i membri di quella Chiesa particolare, alla famiglia e ai partecipanti al rito funebre”. “Mentre offro i suffragi per l’eterno riposo di questo pastore generoso che con la sua dedizione e il suo lavoro ha offerto la sua vita per il bene della Chiesa – aggiunge il Papa -, lo affido all’intercessione materna della Vergine di Chiquinquirá, e impartisco con affetto la confortatrice benedizione apostolica, come segno di fede e di speranza in Cristo risorto”.

Fonte: AgenSIR