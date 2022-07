Ucraina, missili russi su Kharkiv

Il 130° giorno di guerra in Ucraina inizia con missili russi su Kharkiv nella notte e potenti esplosioni nel perimetro dell’aeroporto di Melitopol, città dell’Ucraina sud-orientale occupata dall’esercito russo. Si intensificano i combattimenti nella provincia orientale di Luhansk, mentre il consigliere del presidente ucraino Oleksiy Arestovych ha ammesso che la città di Lysychansk potrebbe cadere in mani russe.

Missili su Kharkiv

Nella notte i russi hanno colpito Kharkiv con razzi ma non si registrano vittime, ha riferito il capo dell’Ova Oleg Sinegubov, riportano i media ucraini. I russi hanno anche attaccato abitazioni private nel distretto di Novobavar. Le finestre di una casa e di una scuola vicine sono state fatte saltare in aria. Ferita la proprietaria della casa, una donna di 54 anni, ricoverata in ospedale.

La situazione di Lysychansk

Il consigliere del presidente ucraino Oleksiy Arestovych ha ammesso che la città di Lysychansk potrebbe cadere in mani russe, mentre si intensificano i combattimenti nell’ultimo bastione dell’Ucraina nella provincia orientale di Luhansk, riferisce il Guardian. Arestovych ha affermato che le forze russe hanno attraversato il fiume Siversky Donets e si stanno avvicinando alla città di Lysychanskda da nord, riporta l’emittente televisiva britannica Bbc. “Questa è davvero una minaccia – ha detto – non escludo nessuno dei vari esiti. Le cose saranno molto più chiare entro uno o due giorni”. Rodion Miroshnik, ambasciatore in Russia dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk, ha dichiarato alla Tv russa che Lysychansk è stata “messa sotto controllo” ma “non è ancora stata liberata”.

Colonna di fumo

Potenti esplosioni intorno alle tre di notte nel perimetro dell’aeroporto di Melitopol, città dell’Ucraina sud-orientale occupata dall’esercito russo dove hanno sede le truppe della Federazione, riporta Ria Melitopol pubblicando foto e video. Sull’area dell’aeroporto si è alzata un’enorme colonna di fumo. Le conseguenze dell’attacco sono visibili anche a decine di chilometri da Melitopol. I civili non hanno potuto accedere ai rifugi antiaerei perchè le forze russe li hanno chiusi tutti – riferiscono i media ucraini – e molti residenti starebbero tentando di lasciare la città.

