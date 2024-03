Vergogna a Lecce: D’Aversa colpisce con una testata Henry e rischia l’esonero

Colpo salvezza del Verona che sbanca Lecce grazie ad un gol di Folorunsho, ma a tenere banco è il gravissimo episodio avvenuto al triplice fischio di Chiffi.

D’Aversa, ma cosa ti è preso

Henry discute con Pongracic, interviene il tecnico del Lecce che alza i toni nei confronti del belga per poi colpirlo con una testata. Gesto inaudito. Durissimo il comunicato emesso dal Lecce, con il tecnico che rischia l’esonero in tronco. Al lavoro anche la Procura federale per fare chiarezza sull’episodio. Per il Verona tre punti d’oro in chiave salvezza: veneti a 26 punti, scavalcato lo stesso Lecce che resta a 25. Finale tutto da scrivere.

Il massimo col minimo sforzo

Stasera, il Milan è secondo a -16 dalla capolista Inter. Ai rossoneri basta un gol di Pulisic per piegare l’Empoli. Nel Milan non c’è Leao, ben sostituito da Okafor ed è proprio quest’ultimo ad offrire il cioccolatino da scartare a Pulisic sul finire della prima frazione per il gol che poi ha deciso il match. Milan al piccolo troppo, ma Empoli assai impalpabile, tanto che l’unica occasione la crea sul finire del match quando Mattia Destro, spreca malamente di testa. Tre punti d’oro per il Milan: la vetta è lontanissima, ma il secondo posto, vale tantissimo. Empoli che rimane a 25 punti. Per la salvezza ci sarà tanto da lottare.

Pari & scontenti

Tra Juve e Atalanta alla fine un pari che scontenta tutti. Per la Juve che perde il secondo posto scavalcata dal Milan, per la Dea che aggancia ma manca il sorpasso alla Roma. Allo Stadium finisce 2-2. La gara si sblocca al 35′ con l’Atalanta che sfrutta uno schema su punizione per mandare alla conclusione vincente Koopmeiners. La partita si accede dopo la metà della ripresa, cpn un perentorio uno-due bianconero. Prima il pari di Cambiaso e quattro minuti dopo il sorpasso targato Milik. In entrambe le occasioni assist di McKennie. Ma non è finita perché a quindici dalla fine arriva il definitivo pari atalantino, ancora con Koopmeiners che infila in diagonale un colpevole Szczesny. Finisce 2-2, con tanti rimpianti.

La Roma imbattuta a Firenze

Una partita per cuori forti: al Franchi tra Fiorentina e Roma finisce 2-2, con pari giallorosso all’ultimo secondo di recupero. I giallorossi regalano un tempo ai Viola, il tempo per permettere a Ranieri di firmare il vantaggio. Nella ripresa la riprende Aouar, ma a stretto giro la Fiorentina trova il vantaggio con una spaccata di Mandragora. Svilar para un rigore a Biraghi. La Roma ci prova fino alla fine. Quattro di recupero, con il guizzo finale tutto cuore di Llorente che salva la Roma. Il quarto posto adesso è a tre punti.