Si è svolta ad Assisi la conferenza stampa che ha presentato il programma per le celebrazioni di san Francescon, patrono d’Italia. Ecco i momenti salienti del 3 e 4 ottobre.

San Francesco: il programma delle celebrazione del 3 e 4 ottobre

La comunità ecclesiale e quella civile di Assisi sono pronte a festeggiare San Francesco, patrono d’Italia, e ad accogliere i pellegrini e le istituzioni provenienti dalla Valle d’Aosta, regione ospite delle celebrazioni del 3 e del 4 ottobre. Il programma dei due giorni di festeggiamenti è stato presentato oggi con una conferenza stampa presso la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi.

In modo particolare, per la prima volta la comunità francescana del Sacro Convento di San Francesco trasmetterà in diretta streaming sui canali social ufficiali (YouTube @BasilicasanFrancescodAssisi e Facebook San Francesco d’Assisi) dalle 6 del mattino alle 12.15 e dalle 15.50 alle 17.30 le celebrazioni e i momenti salienti della giornata del 4 ottobre, con interviste ai protagonisti, approfondimenti, curiosità e dietro le quinte della festa più importante della città del Poverello.

Martedì 3 ottobre alla concelebrazione eucaristica nel “Transito di San Francesco” – prevista alle 11 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola – seguirà, alle 15, l’incontro di mons. Domenico Sorrentino al santuario della Spogliazione con i pellegrini della diocesi di Aosta, mentre alle 18 verranno celebrati i primi vespri nel “Transito di San Francesco”, presso la basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, presieduti da mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta, con l’assistenza del card. Agostino Vallini, legato pontificio per le basiliche di Assisi.

Mercoledì 4 ottobre, alle 10, la celebrazione eucaristica presso la chiesa superiore della basilica di San Francesco, presieduta da mons. Lovignana, e il tradizionale rito dell’accensione, da parte del sindaco di Aosta Gianni Nuti, della Lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde presso la Tomba di San Francesco, alimentata per un anno con l’olio offerto dalla Regione Valle d’Aosta. Seguiranno, alle 11.30, dalla Loggia del Sacro Convento, i messaggi di fra Carlos A. Trovarelli, ministro generale dell’Ordine dei Frati minori conventuali, del presidente della regione Valle d’Aosta Renzo Testolin, del sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, del vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, e del sindaco di Assisi Stefania Proietti.

Alle 14 si terrà la riunione del Comitato nazionale per le celebrazioni della morte di San Francesco d’Assisi, presieduto dal poeta Davide Rondoni. Alle 16 i vespri pontificali in cappella papale presieduti da mons. Giuseppe Anfossi, vescovo emerito di Aosta, a cui seguirà la processione alla piazza superiore della basilica, la benedizione all’Italia da parte di mons. Sorrentino e la consueta esecuzione – da parte della Cappella musicale della basilica di San Francesco – del Cantico delle creature di San Francesco musicato da p. Domenico Stella. Alla conferenza stampa hanno preso parte mons. Domenico Sorrentino, il sindaco Proietti, il presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, Alberto Bertin, il custode del Convento di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, fra Massimo Travascio, e il custode del Sacro Convento di San Francesco, fra Marco Moroni.

Fonte Agensir