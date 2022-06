Roma: uomo tenta di rapire un bimbo fuori dall’asilo

Un rumeno con precedenti ha tentato di rapire un bambino di 4 anni dalle braccia della madre, all'uscita dall'istituto "Maisonnette", in zona Eur

Incredibile episodio fuori da un asilo in zona Eur, a Roma. Un uomo ha tentato di rapire un bambino di 4 anni dalle braccia della madre, all’uscita dall’istituto “Maisonnette”, in zona Eur, a Roma. Il tutto è avvenuto, scrive TgCom24, in una manciata di minuti.

Il tentato rapimento

L’uomo, un romeno con precedenti per rapina, avrebbe urlato “è mio figlio”, ma è stato messo in fuga dalla resistenza della mamma del piccolo e dall’intervento delle maestre. La mamma, infatti, è riuscita ad entrare nel cortile della scuola e a chiudere il cancello. In suo soccorso sono poi giunte le maestre che avevano sentito le sue urla disperate.

Un papà che aveva assistito alla scena si è lanciato all’inseguimento dello sconosciuto, che dopo averle tentate tutte per rapire il bimbo, si era dato alla fuga. Inseguito, l’uomo si è cambiato la camicia arancione che indossava al momento dell’aggressione con un’altra per non farsi riconoscere.

Ma, come riferisce La Repubblica, l’aggressore è stato poco dopo riconosciuto e consegnato alle forze dell’ordine. L’uomo, che è stato arrestato, è ora in attesa di convalida delle misure cautelari da parte del gip. Al pm, invece, spetterà indagare le sue reali intenzioni. Perché infatti si era portato una camicia di ricambio? Si è trattato del gesto di un folle, oppure un atto premeditato? Gli inquirenti sono al lavoro per fare chiarezza.

