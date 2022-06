Auto sulla folla a Berlino: un morto e una decina di feriti

Un’auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, a Charlottenburg. Lo scrive Rbb citando i pompieri. Almeno una persona è morta mentre i feriti sono una decina. L’automobilista sarebbe stato arrestato. Non è chiaro se sia stato un gesto volontario.

Fermato un uomo

Per l’incidente è stato fermato un uomo, come riferisce un portavoce della polizia all’ANSA. La polizia non ha voluto riferire la nazionalità né i dettagli dell’accaduto e non ha chiarito il numero delle persone coinvolte. Secondo il portavoce della polizia “non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale”. Alcuni media, riportati da Il Messaggero, scrivono che il luogo dell’incidente è la Breidscheidplatz, dove era avvenuto l’attentato del mercatino di Natale il 19 dicembre del 2016.

