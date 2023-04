Roma e Juve in semifinale

Una notte da favola per le due italiane in Europa League. Passano entrambe. La Roma strapazza all’Olimpico il Feyenoord. Vince 4-1, nettamente nonostante sia stata costretta ai supplementari. Benissimo anche la Juve che a Lisbona contro lo Sporting fa 1-1 ma basta e avanza grazie al gol di Gatti all’andata. E l’Italia, va.

Roma, poker al Feyenoord

Emozioni, gol, roba da cuori forti. La Roma va in semifinale, travolge il Feyenoord (4-1) ribaltando l’1-0 di Rotterdam. Ma non è stato così facile come il risultato potrebbe indurre a pensare. Partita difficile. Dopo un primo tempo senza graffiare, la Roma trova il vantaggio con Spinazzola. Attacca alla ricerca del raddoppio e finisce per incassare il pari a dieci dalla fine. L’Olimpico soffia alle spalle dei giallorossi. Entra Dybala, firma il 2-1 e porta la Roma al supplementare. Dove non c’è partita: arrivano i gol di El Shaarawy e Pellegrini a sancire il 4-1 che regala ai giallorossi la semifinale contro il Bayer Leverkusen che con lo stesso punteggio ha eliminato in trasferta il Gilloise dopo il pari dell’andata.

Juve, basta il pari a Lisbona

Meglio, non poteva andare per la Juventus che in giornata si prende una doppia soddisfazione. Prima il Collegio di Garanzia presso il Coni accoglie il ricorso al -15 con i punti che tornano in possesso della Juve in attesa di una nuova valutazione. Poi l’altra vittoria i bianconeri la ottengono sul campo, difendendo l’1-0 di Torino contro lo Sporting. All’Alvalade finisce 1-1. Sblocca Rabiot dopo nove minuti, poi la partita si incanala su binari di perfetto equilibrio, con i lusitani che comunque non mollano e ci provano fino a trovare il pari con un rigore di Edgards. I portoghesi si rivitalizzano e provano a portare la partita ai supplementari, ma Coates fallisce una ghiottissima occasione e finisce 1-1. La Juve vola in semifinale dove incontrerà il Siviglia che al Sanchez Pizjuan travolge il Manchester United: finisce 3-0 per gli spagnoli che contro ogni pronostico ritrovano la semifinale dell’11 e 18 maggio che vale il biglietto per la finale di Budapest.