Papa Francesco in uno dei discorsi più belli del suo pontificato ha detto che “I giovani sono l’adesso di Dio”, dimostrando la capacità di parlare con noi invece che di noi, creando un legame speciale basato sull’ascolto sincero delle giovani generazioni e delle nostre ispirazioni per un futuro più attento al nostro impegno sociale per un avvenire migliore. Il mettersi in gioco per migliorare il mondo in cui viviamo è proprio quello che sta alla base dei Giovani delle Acli, che promuovono momenti di aggregazione giovanile per i più giovani attraverso specifici percorsi di formazione e educazione politica, cittadinanza attiva e occasioni di prossimità ad ogni livello del territorio italiano ed europeo.

Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto con varie iniziative su tanti temi che riguardano tutti i cittadini, abbiamo promosso il dialogo tra le diverse generazioni, la pace e la solidarietà che, fin dal lontano 1944, anno di fondazione delle Acli, rappresentano i principi che ogni giorno ci ispirano. Il 2023 sta vedendo i Giovani delle Acli agire in prima persona per far sì che la pace trionfi in Ucraina e in tutto il mondo attraverso l’iniziativa “Riscoprire la pace: l’umanità e il dialogo come risorsa”, che vuole sottolineare l’importanza di un percorso di fratellanza che possa svilupparsi in una conferenza di pace in grado di mettere al centro i più giovani. Il dialogo è fondamentale per la pace e noi siamo pronti a fare la nostra parte per un futuro che metta sempre di più le persone al centro delle scelte politiche e sociali.