Ritardi aerei, martedì faticoso per i passeggeri

Il guasto che ieri si è verificato subito dopo mezzogiorno e che ha messo in ginocchio tanti viaggiatori ancora si fa sentire e continuano i ritardi

Ancora ritardi

È stato un lunedì di passione e un martedì faticoso negli aeroporti britannici, dopo che un “problema tecnico” che ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito ha lasciato a terra o causato ritardi a centinaia di voli.

Le compagnie aeree e gli aeroporti hanno avvertito che ci sono ancora “ritardi significativi” nonostante il problema sia stato risolto in poche ore e i disagi a catena potrebbero durare giorni.

Heathrow ha fatto sapere nella tarda serata di lunedì che gli orari di partenza non saranno rispettati e ha consigliato a chi è in partenza di contattare la propria compagnia aerea prima di andare in aeroporto. Anche Gatwick, che comunque prevede di operare nella normalità, ha consigliato ai passeggeri di verificare lo stato del loro volo prima di andare in aeroporto.Lunedì sera anche l’aeroporto di Londra Luton ha subito ritardi e cancellazioni.

Il guasto

Il guasto si è verificato subito dopo mezzogiorno di lunedì, e alle 15:15 locali era stato identificato e risolto. I voli di British Airways, Virgin Atlantic e TUI, sono stati ritardati o cancellati. Ryanair è stata costretta a ritardare o cancellare alcuni voli, e Jet2 ha affermato che sono previsti ritardi significativi su tutti i suoi voli da e per il Regno Unito, ma che oggi i passeggeri potranno andare in aeroporto normalmente, salvo diversa indicazione.

Secondo l’esperto di aeronautica Sally Gethin, sentito dalla Bbc, “le compagnie aeree avranno grossi grattacapi ora per riportare gli aerei di nuovo all’orario normale. Assisteremo a notevoli disagi nelle prossime ore e per alcune persone potrebbe esserci un effetto a catena fino alla fine di questa settimana”.

Cirium, una società che elabora dati sull’aviazione, ha calcolato che lunedì sarebbero dovuti partire 3.049 voli dagli aeroporti del Regno Unito e altri 3.054 voli sarebbero dovuti arrivare. Alle 14,30 locali 232 voli in partenza, l’8% di tutte le partenze e 271, ovvero il 9%, dei voli in arrivo erano stati cancellati.

I diritti dei passeggeri

Il segretario ai trasporti Mark Harper ha consigliato ai passeggeri di leggere le linee guida dell’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito per essere consapevoli dei propri diritti quando i voli vengono ritardati o cancellati. La CAA afferma che una compagnia aerea ha il dovere di diligenza nel fornire cibo, bevande e alloggio se i ritardi si prolungano durante la notte.

Fonte: Agi