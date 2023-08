L’appello della The Banker’s Jam: in 80 si presentano per aiutare

In molti hanno accettato l'invito di Andrea e Serena e domenica mattina si sono presentati in azienda per dare il loro aiuto

I proprietari della The Banker’s Jam hanno lanciato una richiesta di aiuto su Instagram per spostare i vasi di piantine di fragole distrutte dalla tempesta del 26 agosto e 80 persone si sono presentate

La richiesta della The Banker’s Jam

Quattromila piantine di fragole distrutte, due mila vasetti rotti. Per Andrea e sua moglie Serena, proprietari dell’azienda brianzola ‘The Banker’s Jam‘, la tempesta d’acqua del 26 agosto è stata una sciagura. Affranti, hanno chiesto aiuto via social con una ‘storia’ su Instagram: “Se avete solo un’ora di tempo nei prossimi giorni per aiutarci a spostare i vasi sarebbe un gesto estremamente prezioso per noi”.

Tante le persone a rispondere all’appello

“Mai ci saremmo aspettati – racconta Tagliabue all’AGI – che si sarebbero presentate 80 persone. Alcuni clienti ma anche tanti sconosciuti che hanno deciso di dedicare a noi la loro domenica. Si è fermato anche un ciclista di passaggio sulla settantina. Avevo detto nell’appello che mi sarei presentato alla sei al campo e abbiamo trovato chi ci aspettava già dalle 5″.

Un nuovo impianto di irrigazione

Per Tagliabue “è stato incredibile, emozionante. In una situazione bruttissima è emersa tanta bellezza e, durante i lavori, si è creato un clima euforico, goliardico. Sì, ci siamo divertiti nonostante la pioggia ci abbia fatto perdere il raccolto delle fragole, appena iniziato, che immaginavamo di portare avanti fino a ottobre”. Ora Andrea e Serena ripartiranno con un nuovo impianto di irrigazione al posto di quello distrutto i cui ‘frutti’ si vedranno in primavera.

Fonte: Agi