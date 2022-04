Rinvenuti altri sette corpi sotto le macerie di Borodyanka

Altri sette corpi sono stati trovati oggi dai soccorritori nel villaggio di Borodyanka, nella regione di Kiev, sotto le macerie di due edifici bombardati, riferiscono i servizi di emergenza ucraini, citati da Ukrinform. Alcuni giorni fa il primo cittadino del villaggio, da cui i russi si sono ritirati il primo aprile, Georgiy Erko, aveva detto all’inviato dell’Ansa che c’erano “i corpi di circa 200 civili sotto le macerie dei palazzi colpiti a Borodyanka dai bombardamenti russi. Il 24 febbraio siamo stati la prima città ad essere bombardata. Stiamo cominciando adesso a portare via i corpi perché i russi non ce lo hanno permesso fino a quando c’è stata l’occupazione. Ci hanno detto che potevamo evacuare ma sparavano a chiunque uscisse in strada, affiggendo cartelli affinché restassimo in casa e disegnando il simbolo dell’occupazione ovunque”.

L’intelligence ucraina

Secondo l’intelligence militare ucraina, gli autori dei crimini commessi a Borodyanka sono militari del 234° reggimento d’assalto aviotrasportato della Federazione Russa, riporta Pravda Ukraina.

La visita

Visita in Ucraina della prima ministra della Lituania Ingrida Simonyte, a partire da uno dei luoghi nella regione di Kiev teatro di massacri: “Oggi la mia visita in Ucraina è iniziata a Borodyanka. Non ci sono parole per descrivere quello che ho visto e provato qui”, ha scritto su Twitter, pubblicando una foto con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal di fronte ad alcuni edifici distrutti. “Abbiamo visitato insieme Borodyanka, distrutto dalle truppe russe – scrive a sua volta Shmyhal su Twitter -. Il genocidio della Federazione Russa contro l’Ucraina deve essere punito. Grati alla Lituania per essersi unita alle indagini sui crimini di guerra. #StopRussia insieme”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.