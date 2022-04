Zelensky vede Michel: “Incontro significativo”

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è recato in visita a Kiev e in altre città dell'Ucraina

Si sono visti a Kiev, capitale dell’Ucraina, paese in guerra da cinquantasei giorni, il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente del Consiglio europeo, l’organismo che comprende i 27 capi di Stato e di governo dell’Unione europea, Charles Michel. I due hanno affrontato discussi di diversi temi, ha scritto il primo in post su Twitter, tra cui le risposte al questionario sul rispetto dei criteri per l’ingresso del Paese dell’est europeo nell’Ue.

Zelensky: “Un grande amico dell’Ucraina”

“Un grande amico dell’Ucraina, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, è venuto oggi a Kiev”, ha twittato Zelensky. “Sono state discusse le sanzioni contro la Russia, la difesa e il sostegno finanziario del nostro Stato e le risposte al questionario sul rispetto dei criteri Ue (per l’ingresso nell’Unione, ndr). Grazie per l’incontro significativo e per la solidarietà al popolo ucraino”.

Michel: “Non ci può essere pace senza giustizia”

“A Borodyanka. Come a Bucha e in tante altre città in Ucraina. La storia non dimenticherà i crimini di guerra commessi qui. Non ci può essere pace senza giustizia”, ha scritto Michel su Twitter, visitando la città ucraina di Borodyanka.

