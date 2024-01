Dall’inizio della pandemia, negli Stati Uniti, sono stati registrati oltre 6 milioni di ricoveri per il Covid. Ecco quanto sono costati.

Ricoveri per Covid: ecco quanto sono costati agli Usa

Gli oltre 6 milioni di ricoveri per Covid registrati negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia hanno avuto un costo superiore ai 70 miliardi di dollari. È la stima contenuta in uno studio condotto da ricercatori della Rand Corporation pubblicato su Jama Network Open. “Definire il costo del trattamento delle persone ospedalizzate con Covid-19 è importante per comprendere appieno l’impatto finanziario della pandemia e migliorare la preparazione della sanità pubblica alle sfide future”, ha affermato in una nota la prima firmataria dello studio Kandice A. Kapinos.

Lo studio

La ricerca ha preso in esame più di 1,3 milioni di ricoveri per Covid-19 (o in cui Covid si era presentato durante il ricovero) da marzo 2020 a marzo 2022 in 841 ospedali americani. Nel campione analizzato, il 27% aveva avuto bisogno del ricovero in terapia intensiva, il 13% aveva ricevuto la ventilazione meccanica, lo 0,4% aveva richiesto il ricorso all’Ecmo, la procedura che consenta l’ossigenazione extracorporea del sangue. Il picco dei ricoveri si è verificato durante l’ondata della variante Omicron da novembre 2021 a febbraio 2022, quando i pazienti con Covid-19 rappresentavano più di un quinto di tutti i ricoveri e quasi un terzo dei letti di terapia intensiva. Secondo l’analisi, il costo medio per il ricovero dei pazienti Covid è stato di circa 11.200 dollari, con un progressivo aumento nel corso della pandemia: era 10.394 dollari alla fine di marzo 2020; ha raggiunto i 13.072 a marzo 2022. Il ricorso all’Ecmo e la ventilazione meccanica sono i fattori che più hanno inciso sui costi. “Estrapolando questo dato rispetto ai 6,2 milioni di ricoveri complessivi riportati dai Cdc avremmo un costo aggregato per la fornitura di cure ospedaliere per i pazienti con Covid-19 pari a 70 miliardi di dollari”, concludono i ricercatori.

Fonte Ansa