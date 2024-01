Tokyo, quattro accoltellati in metro

Una donna ha brandito un coltello, colpendo quattro persone nella stazione metro Akihabara: tutte sono state ricoverate in ospedale. Fermata l'assalitrice

Grave episodio di violenza nella metropolitana di Tokyo. Una donna ha aggredito, per ragioni sconosciute, quattro presone alla stazione di Akihabara, nella capitale giapponese. L’aggressione ha provocato l’interruzione del servizio e il ferimento, a quanto sembra in modo lieve, dei malcapitati. La donna sarebbe stata presa in custodia dalla Polizia, che sta indagando sull’accaduto. L’episodio si è verificato a poche ore da un altro dramma verificatosi nella capitale del Giappone, precisamente nell’aeroporto di Haneda, dove uno scontro tra due aerei ha provocato la morte di cinque persone.

Tokyo, accoltellamenti in metro

Quattro persone sono state accoltellate su un treno in una fermata alla stazione di Akihabara, nella capitale giapponese Tokyo, e portate in ospedale. Lo riporta SkyNews su X citando quanto riferito dalla polizia locale all’emittente pubblica Nhk.

Il treno sulla linea circolare Yamanote è stato sospeso a causa di “problemi” alla stazione di Akihabara, ha scritto la East Japan Railway Company su X. Secondo Nhk è stato riferito che una donna brandiva un coltello su un treno alla stazione di Akihabara. Secondo l’emittente, la donna è stata presa in custodia e la polizia metropolitana sta indagando.

Fonte: Ansa