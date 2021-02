Nasce on line, da una sinergia di soggetti istituzionali e privati, il sito www.retecontrolodio.org. Si tratta di uno strumento che vuole proporre informazioni, approfondimenti e strumenti per contrastare discorsi e fenomeni d’odio on line, sempre più diffusi.

Secondo i promotori del progetto, questo sito sarebbe “il primo di questo tipo in Italia”, offrendo ai naviganti anche strumenti per advocacy e contronarrazione, news dal mondo, linee guida, dati, ricerche.

Si tratta di uno strumento nato per offrire a chiunque si interessi al tema dell’hate speech e del suo contrasto aggiornamenti, contatti, spunti di riflessione.

Il materiale già online

Il nuovo portale presenta alcune sezioni già ricche di contenuti. La sezione “Strumenti”, che include “Contronarrazioni”, “Advocacy” e “Linee guida”, è stata pensata per proporre materiali immediatamente fruibili e condivisibili, tra cui video di contronarrazione e narrazione alternativa pensato per le scuole; claim per campagne di sensibilizzazione; il vademecum della Rete per difendersi dal dilagante fenomeno dello “zoombombing”. La sezione “Approfondimenti” contiene invece dati e analisi provenienti dalle ricerche quantitative e qualitative condotte dai singoli soggetti di Rete: dai monitoraggi alle inchieste su specifici aspetti (misoginia, antisemitismo, odio razziale, ecc.), da risultati di progetti transnazionali originali ai rapporti annali su linguaggio dei media e discorso pubblico.

La sezione “News”, infine, è una finestra non soltanto sull’attualità e sugli appuntamenti di Rete – webinar, campagne, comunicati – ma anche in generale su iniziative esterne alla Rete e su articoli e documenti da cui trarre spunti per approfondire alcuni fra i temi attualmente più rilevanti e discussi. Tra i focus: internet governance, moderazione, disinformazione, ecc.

Grazie ad una apposita redazione web, il sito sarà aggiornato periodicamente, presentando a rotazione contenuti provenienti da tutti i soggetti di Rete “per dare una visione plurale e d’insieme”.

