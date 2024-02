I repubblicani vogliono destituire Biden

“Poca memoria”, “età troppo avanzata” e altre motivazioni simili. Sono quelle addotte dai repubblicani per invocare il 25esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e, in tal modo, destituire il presidente Joe Biden dalla carica che ricopre. La Casa Bianca replica: “Si è fatto interrogare per due giorni”.

“Biden da destituire”

Alcuni esponenti repubblicani hanno chiesto che si esplori la procedura per rimuovere Joe Biden in base al 25/mo emendamento della costituzione, introdotto dopo l’assassinio di John F. Kennedy per sostituire il presidente Usa in caso di morte, destituzione, dimissioni o incapacità. È lo stesso emendamento ventilato più volte per rimuovere Donald Trump durante il suo mandato. Lo riportano i media Usa.

La Casa Bianca: “Commenti inappropriati”

“In questa indagine da parte di Joe Biden c’è stata piena collaborazione, non ha mai tentato di ostruire la giustizia, si è fatto interrogare per due giorni nel pieno di una crisi internazionale”: lo ha detto il portavoce dell’ufficio legale della Casa Bianca, Ian Sams, criticando il procuratore speciale Robert Hur per aver fatto nel rapporto finale sul caso dei documenti classificati commenti “gratuiti e inappropriati”.

Fonte: Ansa