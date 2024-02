Serie A, aria di riforma: tre big chiedono 18 squadre

Tre big del calcio italiano escono allo scoperto e chiedono una riforma del campionato. Inter, Juventus e Milan puntano a una Serie A nuovamente a 18 squadre, come negli anni Novanta e fino al 2004. Una scelta che, tuttavia, andrebbe in direzione opposta rispetto alla posizione della maggior parte dei club. In realtà, si tratta di un dibattito aperto, con correnti di pensiero diametralmente opposte. Se è vero che la Serie A a 18 squadre ha coinciso con il periodo di maggior splendore del nostro campionato, è vero pure che i tempi sono radicalmente cambiati. E il giro d’affari anche.

Serie A, la riforma a 18

Si infiamma il dibattito sulla annunciata riforma dei campionati di calcio: Inter, Juventus e Milan – apprende l’ANSA – sono infatti uscite allo scoperto oggi in un incontro in Federcalcio con il presidente federale, Gabriele Gravina, nel quale si sono schierate per ridurre l’organico della serie A da 20 a 18 squadre, posizione questa in controtendenza rispetto a quella di molti altri club. Nell’incontro, l’Inter era rappresentata dall’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, la Juventus dall’ad, Maurizo Scanavino, e dal dirigente Francesco Calvo, il Milan dal presidente, Paolo Scaroni, collegato in videoconferenza.

Fonte: Ansa