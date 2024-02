INTERRIS PODCAST WEEKLY – Puntata 1 del 9 Febbraio 2024

Anche Interris ha il suo podcast. Nasce oggi INTERRIS PODCAST WEEKLY L’approfondimento settimanale a cura della Redazione giornalistica di InTerris che ogni settimana vi presenterà le principali notizie contenute sul nostro sito negli ultimi 7 giorni.

In questa prima puntata siamo in compagnia di don Aldo Buonaiuto

– Presentazione del Podcast (a cura di don Aldo)

– Editoriale: l’esistenza umana non ha prezzo (a cura di don Aldo)

– Lotta a bullismo e cyberbullismo, cruciale l’alleanza Genitori-Scuola

– Bambino Gesù

– Il Papa: “Attenti a quella tristezza che erode e svuota il cuore”

Ascolta la Puntata

Ascoltaci anche su Spotify <cliccando qui>