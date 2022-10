Modena, in migliaia nel capanno per il rave party: via allo sgombero

Migliaia di persone, arrivate nottetempo, hanno invaso velocemente un capannone abbandonato a nord della città di Modena, per partecipare a un rave party organizzato per Halloween. L’evento, denominato “Witchtek”, è stato immediatamente segnalato alle autorità dalle orze dell’ordine che, fin dal principio, hanno monitorato l’evolversi della situazione. In poco tempo, è stato constatato che i partecipanti, arrivati a bordo di auto e persino di camper, avevano intenzione di fermarsi nel luogo fino alla giornata di martedì. Accampate alla meno peggio all’interno del grande edificio abbandonato. Secondo quanto riferito, almeno 3 mila persone avrebbero trovato posto nello stabile di Via Marino. Una movimento di masso che ha costretto le Forze dell’ordine a chiudere, per motivi di sicurezza, le uscite autostradali della A22 di Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1.

Rave party a Modena, lo sgombero

La prima nottata è trascorsa come da programma degli organizzatori, fra musica e balli. Già in mattinata, però, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato alla Prefettura di Modena e alla Polizia, in accordo con l’Autorità giudiziaria, per interrompere ogni iniziativa all’interno del mega-complesso. L’ordine è quello di sgomberare il capannone e di lasciare al più presto libera l’area. Lo stesso ministro dovrebbe portare in Consiglio dei ministri, nella giornata di domani, una serie di misure volte a prevenire (e a intervenire) situazioni di questo tipo. Nel frattempo, però, fra le Forze dell’Ordine e i giovani presenti (in maggioranza stranieri) sarebbero in corso delle trattative per la smobilitazione.

La concomitanza con SkiPass

Chiaramente, il blocco stradale ha mandato in tilt il traffico nella zona di Modena Nord. Anche perché, nelle vicinanze, è in corso da ieri l’evento “SkiPass”, organizzato in fiera nell’ambito del salone degli sport invernali, al quale si sono già recati molti visitatori. Particolarmente critiche le condizioni del traffico sulla tangenziale e sulla Via Emilia Ovest. L’uscita Modena Nord è stata comunque riaperta, come confermato dallo staff di SkiPass. Tuttavia, è stata data comunicazione su percorsi alternativi, proprio in virtù dell’evento inaspettato di Via Marino: “Consigliamo di raggiungere la fiera prendendo la tangenziale e uscendo all’uscita 16”.