Raid russi su 14 Regioni ucraine. Putin: “Attacchi sono la risposta al terrorismo di Kiev”

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che gli attacchi sull’Ucraina sono una risposta agli atti di “terrorismo” di Kiev, compreso quello al ponte di Crimea. Putin ha inoltre avvertito che la risposta di Mosca sarà “dura” se l’Ucraina continuerà a compiere attacchi terroristici sul territorio russo.

Il “regime di Kiev utilizza da tempo metodi terroristici: questi sono gli omicidi di personaggi pubblici, giornalisti, scienziati”, ha aggiunto. Putin ha anche affermato che stamani la Russia avrebbe lanciato “massicci attacchi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina”. Intanto, prosegue la conta delle vittime civili del bombardamento di Kiev di oggi.

“Gli obiettivi degli attacchi di precisione in Ucraina sono stati raggiunti”: lo afferma il ministero della Difesa russo, secondo la Tass. Nel mirino sarebbero stati comandi militari ucraini, centri di comunicazione e impianti energetici. “Tutti i siti sono stati colpiti”, viene aggiunto.

Polizia ucraina: raid russi su 14 regioni, 10 morti e 60 feriti

Almeno dieci civili ucraini sono stati uccisi e circa sessanta sono rimasti feriti nel corso degli attacchi con missili e droni lanciati questa mattina dalla Russia in 14 regioni dell’Ucraina. E’ il primo bilancio fornito dalla portavoce della Polizia Nazionale Maryana Reva, come riporta l’Ukrainska Pravda. “In generale, al momento, possiamo parlare di dieci morti e circa 60 feriti in tutta l’Ucraina a causa degli attacchi missilistici russi”, ha spiegato. L’allerta aerea in tutta l’Ucraina è durata oltre cinque ore e mezza.