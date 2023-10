Putin: “Impossibile una guerra nucleare”

Il presidente russo, Vladimir Putin, allontana l’ipotesi di una guerra nucleare: “Impossibile”. Ma non rinuncia all’offensiva: “Sarà una guerra diversa. L’esercito migliora le posizioni in Ucraina”.

Putin, no al nucleare

Nessuno sano di mente dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una guerra tra potenze nucleari: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a proposito della possibilità di un confronto con gli Usa. Lo riporta la Tass. Il leader russo ha inoltre sottolineato che se si arrivasse allo scontro totale tra l’Occidente e la Russia, “sarà una guerra diversa, non come l’operazione militare speciale” in corso in Ucraina.

“L’esercito migliora le posizioni”

L’esercito russo sta “migliorando le sue posizioni” sul fronte ucraino, anche attorno alla città di Avdiivka (est), bersaglio da diversi giorni di un massiccio assalto delle truppe di Mosca con l’obiettivo di accerchiarla: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. “Le nostre truppe stanno migliorando la loro posizione in quasi tutto questo spazio, uno spazio abbastanza grande”, ha detto Putin in un’intervista alla televisione russa, un estratto della quale è stato pubblicato oggi sui social dal giornalista che lo ha intervistato, Paolo Zaroubin. “Ciò riguarda le aree di Kupiansk, Zaporizhzhia e Avdiivka”, ha aggiunto Putin.

Fonte: Ansa