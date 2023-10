Gaza, l’allarme del medico: “Rischio epidemie”

Il sovraffollamento degli ospedali rischia di provocare epidemie tra la popolazione di Gaza. Lo ha detto, su X, il chirurgo Ghassan Abu Sitta, dell’ospedale di Shifa. Nel frattempo, il bilancio delle vittime è salito a 2.329, secondo il Ministero della Sanità locale. Israele: “Due corridoi umanitari tra le 10 e le 13”.

“Rischio epidemie a Gaza”

“L’ospedale di Shifa è pieno di famiglie sfollate. Ci sono persone che dormono sui pavimenti, ovunque, anche all’interno dell’ospedale. L’affollamento porterà a un’epidemia, alla diffusione di malattie infettive. I medici hanno portato le loro famiglie in ospedale per sicurezza”. Lo scrive su X Ghassan Abu Sitta, chirurgo ricostruttivo che si trova all’interno dell’ospedale di Shifa, a Gaza. Il bilancio dei morti per gli attacchi di Israele è salito a 2.329, mentre i feriti sono 9.714. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità locale.

Israele: “Due corridoi a Gaza”

“Abitanti di Gaza, negli ultimi giorni vi abbiamo esortato a lasciare Gaza City ed il nord della Striscia e di spostarvi a sud del Wadi Gaza per la vostra sicurezza. Oggi vi informiamo che fra le ore 10:00 e le 13:00 (ora locale, ndr) Israele non colpirà l’itinerario indicato dalla nostra cartina per raggiungere quella zona”: lo ha reso noto su X il lingua araba il portavoce militare, Avichay Adraee. “Per la vostra sicurezza sfruttate questo breve lasso di tempo per andare a sud. Potete essere certi – conclude Adraee – che i dirigenti di Hamas hanno già provveduto alla protezione loro e delle loro famiglie”.

