Prezzo del gas: +11% a 44,4 euro al megawattora

Soprattutto a causa della manutenzione nei giacimenti norvegesi il gas conclude in corsa (+11%) a 44 euro al Megawattora

Raggiunti i livelli di fine agosto

Il prezzo del gas conferma in chiusura la corsa di tutta la seduta: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa, il future sul metano con consegna a ottobre ha concluso in crescita del dell’11% a 44,4 euro al megawattora, riportandosi ai livelli di fine agosto. A incidere sulla materia prima soprattutto le incertezze nella continuità delle forniture norvegesi, che da diversi giorni procedono a singhiozzo per attività di manutenzione degli impianti.

Fonte: Ansa