Affitti brevi e decreto energia: mercoledì un nuovo Cdm

Durante il Consiglio dei Ministri si parlerà di come regolamentare gli affitti brevi, di leggi in materia di energia e, forse, anche del Nadef

Sarebbe stato anticipato a mercoledì il Consiglio dei ministri che era stato originariamente programmato per giovedì. Regolamento degli affitti brevi e decreto legge con misure in materia di energia saranno i dossier sul tavolo. Forse, in discussione anche il Nadef, la nota di aggiornamento del Def.

Mercoledì il Consiglio dei ministri

All’esame del Consiglio dei ministri anche, un decreto legge con misure in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. Fra gli altri provvedimenti in esame, un decreto legislativo con disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario. Fra i temi che saranno affrontati in consiglio dei ministri la regolamentazione degli affitti brevi. Il testo elaborato dal Ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè è pronto, e in Cdm si dovrebbe decidere se presentarlo sotto forma di disegno di legge o di decreto legge. Il provvedimento dovrebbe essere poi presentato nel prossimo Consiglio dei ministri. E’ previsto per mercoledì un nuovo consiglio dei Ministri. A quanto si apprende, la riunione originariamente doveva tenersi giovedì, ma sarebbe stata anticipata al giorno prima. Non è escluso che in Cdm arrivi la Nadef, la nota di aggiornamento al Def.

Fonte Ansa