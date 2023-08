Premio speciale ad Antonio Tajani per l’impegno per i piccoli borghi

Nel corso della sesta edizione del Premio Premio giornalistico nazionale “Jenne perla della Cultura” a Jenne, vicino Roma, il titolare della Farnersina Antonio Tajani riceverà un riconoscimento per il suo impegno per i piccoli borghi italiani. Oltre al vicepremier, sarà premiato anche il sacerdote don Aldo Buonaiuto.

Il premio speciale

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, interverrà stasera alla sesta edizione del Premio giornalistico nazionale “Jenne perla della Cultura” a Jenne (RM). Durante l’evento, dedicato alla valorizzazione di eccellenze culturali e giornalistiche italiane, il vicepremier riceverà un premio speciale “per il suo impegno nel diffondere il messaggio di italianità e crescita turistica dei piccoli Borghi italiani, legato al Progetto PNRR “Turismo delle radici”.

Valorizzare borghi e aree rurali

Secondo Tajani, il progetto del “Turismo delle Radici” vuole “offrire un palcoscenico globale ai nostri piccoli comuni e borghi, in quanto custodi di un patrimonio storico, tradizionale, culturale e ambientale di inestimabile valore”. Per questo, ha aggiunto il vicepremier, la “valorizzazione di borghi e aree rurali è al centro dell’azione del Governo per rafforzare la vocazione all’internazionalizzazione del nostro sistema Paese”.

Gli altri premiati

Nel corso della manifestazione saranno premiati anche don Aldo Buonaiuto, per l’impegno nella lotta alle organizzazioni criminali e nell’accoglienza delle vittime del traffico di esseri umani, e Danilo Buonsenso, pediatra del Policlinico Gemelli, per i suoi risultati nel campo della ricerca scientifica.

