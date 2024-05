antichi manoscritti per ripercorrere la storia del Vasari dalle origini della famiglia alla formazione. Dal lavoro di architetto e pittore fino alle diverse edizioni della sua opera letteraria più celebre, “Le Vite”. E a tutti gli altri testi di cui fu autore. Oltre a scritti e contributi successivi alla sua morte. Un percorso tra i tesori bibliografici custoditi nel catalogo della Biblioteca Città di Arezzo. Si apre oggi la rassegna “Per gloria dell’arte et honor degli Artefici. Vasari scrittore e artista immortale”. Un sistema di 10 esposizioni tra opere monumentali, nuovi allestimenti tematici e un grande evento internazionale. Per comporre il quadro della vita e dell’attività artistica di Giorgio Vasari nella sua città di origine, in occasione dei 450 anni dalla morte. Oltre ad ammirare la selezione di testi a cura di Elisa Boffa, durante il periodo di apertura di “Per gloria dell’arte et honor degli Artefici” sarà anche possibile assistere a un ciclo di conferenze e letture per approfondire la accademici e specialisti. Arte e fede nell’Arezzo rinascimentale. Documenti rari, stampe eper ripercorrere la storia del Vasari dalle origini della famiglia alla formazione. Dalfino alle diverse edizioni della sua opera letteraria più celebre, “Le Vite”. E a tutti gli altri testi di cui fu autore. Oltre a scritti e contributi successivi alla sua morte. Un percorso tra i tesori bibliografici custoditi nel catalogo della. Si apre oggi la rassegna “Per gloria dell’arte et honor degli Artefici. Vasari scrittore e artista immortale”. Un sistema di 10 esposizioni tra opere monumentali, nuovi allestimenti tematici e un grande evento internazionale. Perdi Giorgio Vasari nella sua città di origine, in occasione dei 450 anni dalla morte. Oltre ad ammirare la selezione di testi a cura di, durante il periodo di apertura di “Peret honor degli Artefici” sarà anche possibile assistere a un ciclo di conferenze e letture per approfondire la figura del Vasari accompagnati da scrittori,

Arte rinascimentale

“Arezzo. La città di Vasari” è il titolo del progetto che, da maggio 2024 a febbraio 2025, connetterà musei, biblioteche e archivi aretini per celebrare il pittore, architetto e storico dell’arte divenuto emblema del genio poliedrico tardo rinascimentale. Una geografia artistica per scoprire un organismo urbano ricco di suggestioni, capace di rievocare il contesto in cui visse e operò uno dei massimi protagonisti del Cinquecento, in relazione alla città che lo vide nascere e dove scelse di stabilirsi insieme alla moglie Niccolosa Bacci, ai suoi dintorni e al più vasto ambito storico e culturale di cui fu interprete. L’iniziativa è promossa e organizzata da Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze con Fondazione Guido D’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio – in collaborazione con Direzione regionale musei della Toscana del Ministero della Cultura, Gallerie degli Uffizi, con la curatela del comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno Vasariano. Con il patrocinio di Ministero della Cultura, partner dell’iniziativa Archivio di Stato di Arezzo, Diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro, Biblioteca Città di Arezzo, Fraternita dei Laici di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour. Progetto grafico a cura di Wml design.