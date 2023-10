La presidente della Slovacchia ferma il pacchetto di aiuti all’Ucraina

Il Ministero della Difesa slovacco aveva preparato un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina, ma la presidente si è opposta all’invio di ulteriore assistenza militare.

Ucraina: media, presidente Slovacchia ferma nuovi aiuti a Kiev

La presidente slovacca Zuzana Čaputová si sarebbe opposta all’invio di ulteriore assistenza militare all’Ucraina, in seguito all’elezione del primo ministro filorusso Robert Fico. Lo riportano i media locali. Secondo il quotidiano Dennik N il Ministero della Difesa slovacco aveva preparato un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina che la Čaputová avrebbe potuto firmare mentre era ancora in carica il predecessore di Fico, ma la presidente si è rifiutata affermando che le elezioni parlamentari debbano essere rispettate. Il politologo Grigorij Meseznikov prevede che Fico manterrà le promesse fatte in campagna elettorale circa lo stop all’invio di armi a Kiev e che ci sarà attrito tra Bratislava e Bruxelles sia sull’adesione dell’Ucraina all’Ue sia sulle sanzioni europee contro la Russia.

Fonte: Ansa