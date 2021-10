La quattordicesima vittima in una settimana. L'incidente è avvenuto in via Staffora a Opera (Milano)

“Una strage che continua ogni giorno”. Così il presidente del Consiglio Mario Dragh aveva definito il fenomeno delle morti sul lavoro, in questa settimana segnata da 14 vittime.

La caduta

La quattordicesima è un operaio che ha perso la vita dopo esser precipitato per circa 10 metri, forse per il cedimento del tetto della struttura dove era al lavoro, in via Staffora, a Opera (Milano). Al loro arrivi alle 14:30 circa i sanitari ne hanno constatato il decesso. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale.

Notizia in aggiornamento

