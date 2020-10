Omicidio Pamela, confermato l’ergastolo in Appello a Oseghale

Confermata la sentenza di primo grado nel processo d’Appello sulla morte di Pamela Mastropietro. La Corte d’assise ha ribadito quanto già stabilito dai giudici: ergastolo per Innocent Oseghale. I magistrati hanno quindi giudicato nuovamente il 32enne nigeriano colpevole di omicidio volontario aggravato della violenza sessuale, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere.Un verdetto accolto con commozione dalla mamma della giovane romana, morta a Macerata il 29 gennaio 2018 e i cui resti furono ritrovati in due trolley a Pollenza. L’uomo, in aula, aveva stamane nuovamente ribadito la sua versione. Dichiarandosi responsabile di aver sezionato il corpo della giovane ma di non averla uccisa. I suoi legali hanno annunciato ricorso in Cassazione.

