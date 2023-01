Oggi a Perugia si celebra l’appello bis a Innocent Oseghale, il trentaduenne nigeriano accusato di aver ucciso Pamela Mastropietro. La diciottenne è stata uccisa e fatta a pezzo a Macerata nel gennaio del 2018.

La Procura generale di Perugia, guidata da Sergio Sottani, nel processo in corso davanti alla Corte d’assise d’appello del capoluogo umbro ha chiesto l’ergastolo.

La madre di Pamela in tribunale con la foto choc della figlia sulla maglietta

È in aula indossando una maglietta sulla quale compaiono le immagini di parte del cadavere della figlia, Alessandra, la madre di Pamela Mastropietro – la diciottenne uccisa a Macerata nel gennaio 2018 – oggi a Perugia per l’appello bis a Innocent Oseghale. “Avete visto come me l’hanno ridotta” ha detto ai giornalisti mostrando la foto. Oseghale è oggi in aula. Fuori dal palazzo di giustizia di Perugia alcune amiche e amici di Pamela hanno esposto striscioni per chiedere “giustizia” per lei.

Fonte: Ansa