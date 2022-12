Omicidio nel catanese, vittima una donna di 40 anni

Il corpo senza vita è stato trovato in una casa rurale in cui, secondo gli investigatori, viveva, in una zona agricola di Paternò

Omicidio nel catanese. Il corpo senza vita di una donna uccisa con colpi di arma da fuoco, è stata trovata in una casa rurale, secondo gli investigatori l’abitazione dove viveva a Paternò. La vittima era una quarantenne che, secondo quanto si è appreso, era una bracciante agricola.

Cos’è successo

Una donna quarantenne straniera è stata uccisa con colpi di arma da fuoco nella sua abitazione in una zona agricola di Paternò, nel catanese. Sul posto per le indagini sono presenti carabinieri della locale compagnia e del reparto operativo del comando provinciale di Catania. La vittima, secondo quanto si è appreso, era una bracciante agricola romena che lavorava in un’azienda agricola tra Belpasso e Paternò, in contrada Ritornella. Il corpo è stato trovato in una casa rurale in cui, secondo gli investigatori, viveva. I carabinieri stanno indagando anche sulla sfera personale della donna. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania.

Notizia in aggiornamento

Fonte Ansa