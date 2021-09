Nuovi casi Covid in lieve aumento, decessi in diminuzione

Si mantengono sotto quota cinquemila per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di positività al Covid, mentre calano i decessi e il tasso di positività. Superate le 82 milioni di dosi di vaccini contro il Covid somministrate nel nostro Paese.

I numeri del bollettino

I nuovi casi Covid registrati in 24 ore sono 4.578, quando il giorno prima erano stati 4.552, mentre i decessi in un giorno scendono da 66 a 51 le vittime in un giorno. E’ quanto che emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Sono stati effettuati 355.933 tamponi, in aumento rispetto ai 284.579 di ieri, e il tasso di positività è sceso dall’1,6% di ieri all’1,28% odierno. I pazienti ricoverati in terapia intensiva diminuiscono di sei unità, a 519, e quelli reparti ordinari sono 3.958 (-31).

Campagna vaccinale

Alle 06:11 di oggi sono 82 milioni le dosi di vaccini contro il Covid somministrate nel nostro Paese, l’87,5% delle dosi 93,7 milioni finora consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 40,7 milioni, il 75,5% della popolazione con più di 12 anni.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.